Александр Кокорин: «Мы явные фавориты в группе»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин остался доволен результатами жеребьевки Лиги Европы. В групповом этапе российской команде предстоит побороться с «Реал Сосьедадом», «Русенборгом» и «Вардаром».

«Мало что знаю про «Вардар», а все остальные — очень симпатичные команды. Группа хорошая, но нам по силам спокойно выйти в плей-офф. «Зенит» — явный фаворит группы.

Больше всего ожидаю выезд к «Реалу Сосьедад». Их матчей я давно не смотрел, но как-то еще за «Динамо» играл против них в Сан-Себастьяне на сборах. Очень хорошая и техничная команда», — рассказал форвард.

Напомним, петербургская команда пробилась в групповой этап Лиги Европы после победы над «Утрехтом» (2:0) в ответном матче раунда плей-офф квалификации благодаря дублю Александра Кокорина.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат.com