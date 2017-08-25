Златану Ибрагимовичу существенно урезали зарплату в «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович согласился на значительное сокращение зарплаты, заключив новый контракт с клубом. Об этом сообщает The Times.

35-летний швед подписал с «красными дьяволами» соглашение, рассчитанное на один год, согласно которому его оклад составит 125 тыс фунтов в неделю. В то время, как в прошлом сезоне нападающий получал 350 тыс фунтов. Таким образом, ему снизили заработную плату почти на 65%.

Напомним, в минувшем сезоне Ибрагимович отыграл за «МЮ» 47 матчей и отметился 28 забитыми мячами. В настоящее время шведский форвард занимается восстановлением после травмы колена.

Фото: Global Look Press

Источник: The Times