Златану Ибрагимовичу существенно урезали зарплату в «Манчестер Юнайтед»

Автор: Юлия Древова 0

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович согласился на значительное сокращение зарплаты, заключив новый контракт с клубом. Об этом сообщает The Times. 

35-летний швед подписал с «красными дьяволами» соглашение, рассчитанное на один год, согласно которому его оклад составит 125 тыс фунтов в неделю. В то время, как в прошлом сезоне нападающий получал 350 тыс фунтов. Таким образом, ему снизили заработную плату почти на 65%.

Напомним, в минувшем сезоне Ибрагимович отыграл за «МЮ» 47 матчей и отметился 28 забитыми мячами. В настоящее время шведский форвард занимается восстановлением после травмы колена.

Фото: Global Look Press
Источник: The Times

 

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