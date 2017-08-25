Президент «ПСЖ»: «Наша цель — выиграть Лигу чемпионов в этом или в следующем году»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи рассказал о целях команды на ближайшие сезоны. Он заявил, что команда должна выиграть Лигу чемпионов либо в этом, либо в следующем сезоне.

«Еще слишком рано об этом говорить, но наша мечта и главная цель – выиграть эту Лигу чемпионов.

Мы сделали все, чтобы ее достичь. Против нас будут играть много грандов с большим опытом, так что если не в этом году, то уж точно в следующем.

Я очень уважаю то, что было сделано до моего прихода в клуб. Здесь были отличные президенты и отличные игроки. Но мы сделали очень много, чтобы написать новую страницу в истории клуба», — заявил Аль-Хелайфи.

Напомним, «ПСЖ» в розыгрыше Лиги чемпионов-2017/18 попал в одну группу с «Баварией», «Андерлехтом» и «Селтиком». С итогами жеребьевки группового этапа можно ознакомиться здесь.

Фото: Global Look Press

Источник: AS