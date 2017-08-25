ЦСКА близок к приобретению воспитанника «Ювентуса»

ЦСКА может приобрести хавбека сборной Эквадора Айртона Пресиадо. Переговоры близки к завершению.

Как сообщают эквадорские СМИ, ЦСКА близок к завершению переговоров по трансферу полузащитника эквадорского клуба «Эмелек» Айртона Пресиадо. Эквадорец является воспитанником «Ювентуса». Пресиадо выступает на позиции левого вингера, однако также может сыграть на позициях атакующего полузащитника и правого вингера.

Согласно имеющейся информации, о переходе 23-летнего хавбека будет объявлено в ближайшее время. Сумма трансфера не разглашается, однако игрок оценивается приблизительно в 1,6 млн евро.