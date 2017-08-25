ЦСКА близок к приобретению воспитанника «Ювентуса»

Автор: Вадим Павлов 0

РФПЛ. 17 тур. ЦСКА-"Урал", 4:0. 3 декабря 2016 года. Москва, Арена ЦСКА

ЦСКА может приобрести хавбека сборной Эквадора Айртона Пресиадо. Переговоры близки к завершению.

Как сообщают эквадорские СМИ, ЦСКА близок к завершению переговоров по трансферу полузащитника эквадорского клуба «Эмелек» Айртона Пресиадо. Эквадорец является воспитанником «Ювентуса». Пресиадо выступает на позиции левого вингера, однако также может сыграть на позициях атакующего полузащитника и правого вингера.

Согласно имеющейся информации, о переходе 23-летнего хавбека будет объявлено в ближайшее время. Сумма трансфера не разглашается, однако игрок оценивается приблизительно в 1,6 млн евро.

В минувшем сезоне Пресиадо отыграл 26 матчей за «Эмелек», отметившись 8 голами и 8 голевыми передачами. Также в его активе четыре матча за сборную Эквадора.

Фото: Global Look Press
Источник: Radiohuancavilca

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