Мурат Якин возглавил швейцарский «Грассхоппер»

Автор: Вадим Павлов 0

Якин

Экс-главный тренер «Спартака» Мурат Якин возглавил швейцарский клуб. Новым клубом 42-летнего специалиста стал самый титулованный клуб Швейцарии — «Грассхоппер».

Швейцарский «Грассхоппер» объявил о назначении на пост главного тренера команды Мурата Якина. Сегодня специалист будет представлен в качестве наставника команды, а уже 28 августа отправится на тренировочный сбор.

Напомним, в розыгрыше РФПЛ-2014/15 Якин возглавлял московский «Спартак». Красно-белые под руководством швейцарского специалиста занял 6-е место в чемпионате и не сумел квалифицироваться в еврокубки.

Мурат Якин начинал свою футбольную карьеру в «Грассхоппере», а с 2007 по 2009 год работал в этом клубе на должности ассистента главного тренера. «Грассхоппер» является рекордсменом по количеству выигранных чемпионатов и кубков Швейцарии

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Грассхоппера»

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