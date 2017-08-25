Сборная России сыграет со сборной Аргентиной в матче-открытии «Лужников»

Первая встреча на стадионе «Лужники» пройдет 10 ноября. В матче-открытии сыграют сборные России и Аргентины.

Сборная России 10 ноября проведет товарищеский матч со сборной Аргентины. Встреча будет приурочена к открытию реконструированных «Лужников» и станет матчем-открытием стадиона.

Напомним, арену реконструируют к чемпионату мира 2018 года.

На «Лужниках» состоится церемония открытия мундиаля, стартовый матч, три игры группового этапа, один матч 1/8 финала, один из полуфиналов и финал.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФИФА