Полузащитник «Арсенала» Хон Тораль пополнил состав «Халл Сити»

«Халл Сити» усилился хавбеком «Арсенала». Команда Леонида Слуцкого подписала футболиста молодежной команды лондонцев Хона Тораля.

Сумма сделки пока не раскрывается. Известно, что 22-летний испанский полузащитник подписал с «тиграми» контракт по схеме 3+1.

«Я действительно счастлив оказаться здесь. У меня уже был опыт выступления в Чемпионшипе, которым я остался доволен. Я бы хотел использовать его сейчас, чтобы помочь команде достигнуть поставленных целей», — рассказал новичок «Халла».

Прошлый сезон Тораль отыграл в аренде за «Гранаду» и «Рейнджерс». В последней команде хавбек отметился двумя голами и двумя результативными передачами, отыграв 12 матчей.

Фото: официальный сайт ФК «Халл Сити»

Источник: официальный сайт ФК «Халл Сити»