Полузащитник «Арсенала» Хон Тораль пополнил состав «Халл Сити»

Автор: Юлия Древова 0

Хон Тораль

«Халл Сити» усилился хавбеком «Арсенала». Команда Леонида Слуцкого подписала футболиста молодежной команды лондонцев Хона Тораля.

Сумма сделки пока не раскрывается. Известно, что 22-летний испанский полузащитник подписал с «тиграми» контракт по схеме 3+1.

«Я действительно счастлив оказаться здесь. У меня уже был опыт выступления в Чемпионшипе, которым я остался доволен. Я бы хотел использовать его сейчас, чтобы помочь команде достигнуть поставленных целей», — рассказал новичок «Халла».

Прошлый сезон Тораль отыграл в аренде за «Гранаду» и «Рейнджерс». В последней команде хавбек отметился двумя голами и двумя результативными передачами, отыграв 12 матчей.

Фото: официальный сайт ФК «Халл Сити»
Источник: официальный сайт ФК «Халл Сити»

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