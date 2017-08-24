Sports.ru выиграл суд у «Матч ТВ» о незаконном копировании текстов

Мосгосуд вынес решение в пользу Sports.ru, который обвинял телеканал «Матч ТВ» в копировании текстов. Об этом сообщается на официальном сайте интернет-издания.

По постановлению суда «Матч ТВ» должен удалить контент, в отношении которого возникли прения, с принадлежащего телеканалу сайта Sportbox и выплатить государственную пошлину.

На прошлых заседаниях по этому делу «Матч ТВ» утверждал, что незаконно использованные ими тексты не подлежат защите законом, поскольку «не отличаются оригинальностью и новизной», «в текстах отсутствует личный интеллектуальный вклад», «тексты не являются самостоятельными и оригинальными», их «стиль не индивидуален», ссылаясь на исследование Центра социокультурных экспертиз.

«Этот наш иск – по сути, встречный по отношению к иску «Матч ТВ», принявшемуся преследовать Sports.ru по смехотворному поводу – пара роликов ФНЛ, второй российской лиги. Причем конечной целью этого преследования является вечная блокировка Sports.ru, чем прежде представители «Матча» угрожали нам только устно, а сейчас такое намерение зафиксировано и письменно в материалах дела, в одном из ходатайств «Матч ТВ».

Учитывая, что управляющий «Матчем» холдинг «Газпром-Медиа» уже добился блокировки в России второй после YouTube крупнейшей видеоплатформы Dailymotion, мы не можем легкомысленно относиться к угрозе уничтожения старейшего спортивного сайта страны, непрерывно работающего с 1998 года. Какими бы ни были их мотивы , — рассказал генеральный директор интернет-издания Дмитрия Навоша.

В апреле «Матч ТВ» обратился в Роскомнадзор с требованием заблокировать Sports.ru из-за использования, по мнению телеканала, нелегального контента. Их требование не было удовлетворено. Навоша настоял на том, что у его СМИ есть права на показ хайлайтов с матчей.

Фото: Global Look Press

Источник: Sports.ru