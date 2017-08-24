Андрей Аршавин: «На ЧМ-2018 нашу сборную поведут за собой Александр Кокорин и Федор Смолов»

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о том, кто станет лидером национальной сборной на домашнем чемпионате мира-2018. Футболист назвал пару известных фамилий на пресс-конференции в Барнауле.

«Кто поведет сборную России за собой? На данный момент могу назвать Кокорина. Может быть, Смолов. Вообще, это может быть любой человек. Еще год впереди, всякое может случиться. Главное, чтобы такие люди были. И я надеюсь, что они будут.

Что касается вопроса об отношении болельщиков к сборной России, то все мы люди одной страны. Иногда мы играем плохо, иногда хорошо. На мой взгляд, болельщики всегда должны поддерживать сборную, стоять за нее», — рассказал Аршавин.

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Фото: Global Look Press

Источник: Amic