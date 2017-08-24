Руководство «Барселоны» знало об уходе Неймара в «ПСЖ» заранее

Переход форварда «Барселоны» Неймара в «ПСЖ» не стал неожиданностью для каталонцев. Президент команды Жозеп Бартомеу сообщил, что понимал по поведению бразильца — его трансфер неизбежен, даже когда тот уверял его в обратном.

Бартомеу пригласил 25-летнего нападающего обсудить его будущее в клубе 22 июля в Нью-Йорке. В течение встречи Неймар пытался убедить руководство сине-гранатовых в том, что несмотря на интерес со стороны французской команды, «Барселона» остается для него в приоритете. Но президент футболисту не поверил.

«Он не смотрел мне в глаза, и это заставило меня понять, что он уже больше озабочен своим уходом из клуба», — сказал Бартомеу.

По информации источника, он в тот же вечер дал указания спортивному директору команды Роберто Фернандесу начинать поиск замены Неймару.

Напомним, бразильский форвард подписал контракт с «ПСЖ» 3 августа. Сумма трансфера составила рекордные 222 млн евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport