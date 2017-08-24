Криштиану Роналду попросил приобрести в «Реал» защитника «ПСЖ» Маркиньоса

Автор: Вадим Павлов 0

Криштиану Роналду

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду попросил Флорентино Переса купить в клуб защитника «ПСЖ» Маркиньоса.

Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду выступил с просьбой к президенту клуба Флорентино Пересу о том, чтобы приобрести защитника «ПСЖ» и сборной Бразилии Маркиньоса.

Согласно имеющейся информации, португальский футболист считает, что возвращенный из аренды 20-летний центральный защитник Хесус Вальехо не готов к игре за основной состав «Реала», и клубу необходимо приобрести качественного игрока на эту позицию.

Напомним, ранее сообщалось, что Зинедин Зидан намерен приобрести центрального защитника в текущее трансферное окно.

Фото: Global Look Press
Источник: 90minutos

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