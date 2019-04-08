Впервые за семь лет «Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина

В Уфе «Авангард» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в шестом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции. Встреча завершилась со счетом 0:1 (ОТ), победный гол забил Алексей Бондарев.

«Авангард» выиграл финал Востока со счетом 4-2 и вышли в финал Кубка Гагарина, где сыграют с победителем противостояния московского ЦСКА и петербургского СКА.

Основное время прошло без заброшенных шайб, решающий бросок был нанесен только на 110-й минуте, автором гола стал защитник Алексей Бондарев.

Подопечные Боба Хартли вышли в финал плей-офф впервые с 2012 года. Тогда команда проиграла московскому «Динамо» в семи встречах.

Фото: Твиттер ХК «Авангард»

Источник: Еженедельник «Футбол»