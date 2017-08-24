Эмилиано Ригони: «Рад, что перешел в «Зенит»: здесь можно сделать себе имя»

Новичок «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал, какими видит русских людей. Также он заявил, что намерен изучать русский язык и заявил, что ему импонирует чемпионат Англии.

«Как я представляю себе русских людей? Если говорить о внешности, то высокий, крепкий блондин. А внутри… Думаю, что серьезный. Да, очень серьезный. Может, из-за климата? И с сильным характером. Молчаливый, особенно по сравнению с нами, латиноамериканцами. Вы не любители пошутить.

Где проживаю? Сейчас я живу в отеле. Но вскоре клуб подберет мне квартиру, и тогда жена и дочь присоединятся ко мне. И раз мы приехали надолго, то русским языком надо будет заняться всей семье. Возможно, в клубе сами решат найти мне преподавателя для занятий. Но я буду изучать русский в любом случае.

Маурисио Пеллегрино? Он – отличный тренер, он многому меня научил. Я рад, что у него все хорошо. Он не звал меня в «Саутгемптон». Может, пока. Хотел бы я играть в Англии? Да, конечно. Это чемпионат, который мне нравится. Поэтому я рад, что перешел в «Зенит»: здесь можно сделать себе имя. А дальше посмотрим. Надо ставить себе цели постепенно», — рассказал Ригони.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат