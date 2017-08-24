Экс-защитник сборной Бразилии Роберто Карлос может оказаться в тюрьме. Легендарный футболист обвиняется в неуплате алиментов.

Экс-защитник «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос может сесть в тюрьму на 3 месяца. Сообщается, что 44-летний бразилец должен своей бывшей девушке и матери двух его детей Барбаре Тулер около 20 тысяч долларов в качестве алиментов.

Сам Роберто Карлос объясняет появившуюся задолженность финансовыми проблемами. Сообщается, что департамент юстиции Рио-де-Жанейро пригрозил бразильцу тюремным заключением сроком на 3 месяца, в случае неуплаты алиментов в ближайшее время.

Напомним, Роберто Карлос был несколько раз женат и имеет 9 детей.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca