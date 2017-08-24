Массимо Каррера: «Сейчас Селихов — первый номер»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился своим мнением о голкиперах клуба. Итальянский специалист заявил, что определился с первым номером красно-белых.

«Выбор вратаря? Сейчас играет Селихов – он первый номер. Поживем, увидим. Мы не можем вратаря менять каждый матч. Никто не будет чувствовать уверенность в действиях вратаря и в построении защиты в целом.

Дело в том, что помимо успешной игры – Ребров очень хороший человек. Он знает, что вратарь очень серьезная позиция, и он активно тренируется», — заявил Каррера.

Напомним, Артем Ребров начинал текущий сезон в качестве основного голкипера «Спартака», пропустив 7 мячей в 4-х матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт FM