Массимо Каррера: «Сейчас Селихов — первый номер»

Автор: Вадим Павлов 0

РФПЛ. 7 тур. «Спартак» — «Локомотив» — 3:4. Москва. «Открытие Арена». 19 августа 2017 г.

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился своим мнением о голкиперах клуба. Итальянский специалист заявил, что определился с первым номером красно-белых.

«Выбор вратаря? Сейчас играет Селихов – он первый номер. Поживем, увидим. Мы не можем вратаря менять каждый матч. Никто не будет чувствовать уверенность в действиях вратаря и в построении защиты в целом.

Дело в том, что помимо успешной игры – Ребров очень хороший человек. Он знает, что вратарь очень серьезная позиция, и он активно тренируется», — заявил Каррера.

Напомним, Артем Ребров начинал текущий сезон в качестве основного голкипера «Спартака», пропустив 7 мячей в 4-х матчах.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт FM

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