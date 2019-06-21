Филиппе Коутиньо готов принять предложение «ПСЖ»

Полузащитник Филиппе Коутиньо может уйти из «Барселоны» в это межсезонье. Бразилец готов принять предложение «ПСЖ».

В составе парижской команды выступают сразу несколько его соотечественников, а на пост спортивного директора вернулся Леонардо. «Барселона» также готова отпустить 27-летнего хавбека и может предложить «ПСЖ» включить его в сделку по Неймару.

У Коутиньо также есть два предложения в Англии – от «Манчестер Юнайтед» и «Челси». В «МЮ» он переходить не хочет из уважения к «Ливерпулю», а вариант с «Челси» может отпасть из-за трансферного бана, наложенного на лондонцев.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo