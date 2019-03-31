Юрий Газинский: «Краснодару» хочется как можно скорее одержать победу»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Газинский

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ против «Анжи». Игрок сборной России выступает за «быков» с 2013 года.

«Есть, конечно, психологический момент – хочется как можно скорее одержать победу. Тем более перед нашими болельщиками, которые гонят нас вперед», – сказал Газинский.

Газинский сыграл 147 игр за клуб и забил 6 голов. В сезоне 2014/2015 полузащитник стал бронзовым призером чемпионата России.

«Краснодар» не выигрывает в 11 матчах подряд во всех турнирах. Последнюю победу команда Мурада Мусаева одержала 2 декабря в домашнем матче с «Уралом».

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер клуба «Краснодар»

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