Юрий Газинский: «Краснодару» хочется как можно скорее одержать победу»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ против «Анжи». Игрок сборной России выступает за «быков» с 2013 года.

«Есть, конечно, психологический момент – хочется как можно скорее одержать победу. Тем более перед нашими болельщиками, которые гонят нас вперед», – сказал Газинский.

Мы ооочень соскучились! И вот наконец 👇 🔥#MatchDay 🔥 ⚽ #КраснодарАнжи

🏆 21 тур @rfpl

📍 Краснодар

🏟 "Краснодар"

🗓 31 марта

🕟 19:00

📺 @matchpremier Битва, которая должна перевернуть всё 👊

Поддержи команду на стадионе 🏟 Билеты в кассах и онлайн🖤💚 pic.twitter.com/umIA62VCRR — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) March 31, 2019

Газинский сыграл 147 игр за клуб и забил 6 голов. В сезоне 2014/2015 полузащитник стал бронзовым призером чемпионата России.

«Краснодар» не выигрывает в 11 матчах подряд во всех турнирах. Последнюю победу команда Мурада Мусаева одержала 2 декабря в домашнем матче с «Уралом».

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер клуба «Краснодар»