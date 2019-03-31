Юрий Газинский: «Краснодару» хочется как можно скорее одержать победу»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ против «Анжи». Игрок сборной России выступает за «быков» с 2013 года.
«Есть, конечно, психологический момент – хочется как можно скорее одержать победу. Тем более перед нашими болельщиками, которые гонят нас вперед», – сказал Газинский.
Мы ооочень соскучились! И вот наконец 👇
🔥#MatchDay 🔥
⚽ #КраснодарАнжи
🏆 21 тур @rfpl
📍 Краснодар
🏟 "Краснодар"
🗓 31 марта
🕟 19:00
📺 @matchpremier
Битва, которая должна перевернуть всё 👊
Поддержи команду на стадионе 🏟 Билеты в кассах и онлайн🖤💚 pic.twitter.com/umIA62VCRR
— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) March 31, 2019
Газинский сыграл 147 игр за клуб и забил 6 голов. В сезоне 2014/2015 полузащитник стал бронзовым призером чемпионата России.
«Краснодар» не выигрывает в 11 матчах подряд во всех турнирах. Последнюю победу команда Мурада Мусаева одержала 2 декабря в домашнем матче с «Уралом».
Фото: Global Look Press
Источник: твиттер клуба «Краснодар»