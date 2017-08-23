Роберто Манчини: «Артем Дзюба тренируется и готов играть»

Артем Дзюба восстановился и готов выйти на поле. Об этом заявил главный тренер «Зенита» Роберто Манчини.
«Нет ничего нового. Он тренируется, готов играть в четверг и в воскресенье, больше никаких новостей», — сказал Манчини.
Также Манчини сообщил, что полностью восстановился Олег Шатов и готов сыграть в четверг и в воскресенье. Юрий Жирков и Александр Анюков в матче с «Утрехтом» на поле не выйдут.
Ранее сообщалось об интересе к Артему со стороны «Локомотива» и «Краснодара».
В новом сезоне Дзюба вышел на поле в пяти матчах. В среднем Артем проводит на поле 41 минуту. Результативными действиями игрок отметиться пока не сумел.
Фото: Global Look Press
Источник: Матч ТВ