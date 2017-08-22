Йоан Молло: «Шансы «Зенита» и «Утрехта» 50 на 50»

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло поделился своим мнением относительно ответного матча Лиги Европы против «Утрехта». Футболист оценил шансы сине-бело-голубых на проход в групповой этап.

«Думаю, шансы составляют 50%, поскольку в первом матче мы проиграли 0:1. Понимаем, что нужно забивать два гола. Мы играем дома и знаем, что нужно выкладываться на сто процентов. Это своеобразный финал. Надеюсь, что пройдем дальше, поскольку болельщикам, игрокам, тренеру — всем хочется участия в Лиге Европы», — заявил Молло.

Йоан был переведен в «Зенит-2», который выступает в ФНЛ. Игрок провел три матча, но результативными действиями не отметился. Молло перешел в «Зенит» из самарских «Крыльев» в зимнее трансферное окно. За это время француз провел 7 матчей и забил 1 гол.

Матч «Зенит» — «Утрехт» начнется 24 августа в 20:00 по мск.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Чемпионат.com