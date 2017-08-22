«Ростов» и Андрей Препелицэ расторгли контракт

Автор: Никита Пронин 0

Препелицэ

Полузащитник «Ростова» Андрей Препелицэ покинул команду. Стороны расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию.

«Мы благодарим Андрея за год, который он провёл в жёлто-синей семье, и желаем ему удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба.

«Спасибо вам за всё. Это был отличный год. Спасибо, фанаты, тренеры и товарищи по команде. Желаю удачи», — заявил в ответ футболист.

В 17 матчах РФПЛ Андрей забил 1 мяч и сделал один голевой пас.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Ростова»

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