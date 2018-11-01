Поль Погба: «Я ждал матч с «Ювентусом». Турин – мой дом»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отметил, что рад вернуться в Турин. «МЮ» предстоит матч с «Ювентусом» в рамках Лиги чемпионов.

«Я ждал его, это безумие. Прошлым летом беседовал об этом с братом. Я сказал ему: «Представь, мы попадем в ту же группу, что и «Юве».

Для меня это удовольствие. Турин – мой дом. Здесь я забил первый гол в профессиональной карьере. Когда вы рядом с такими игроками, как Пирло, Буффон или Кьеллини, вы можете только учиться.», – сказал Погба.

Напомним, в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» обыграл «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» со счетом 1:0.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN