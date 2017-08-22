«ПСЖ» включил в сделку по Килиану Мбаппе Фабиньо и Лукаса Моуру

«ПСЖ» продолжает согласовывать с «Монако» детали сделки по трансферу форварда Килиана Мбаппе и хавбека Фабиньо. По информации Sky Sport Italia, парижане готовы заплатить за 18-летнего нападающего 140 млн евро и отдать полузащитника Лукаса Моуру.

Как сообщает источник, общая сумма трансфера достигнет 220 млн евро. Следовательно, за переход 23-летнего Фабиньо монегаски смогут выручить порядка 80 млн евро.

Мбаппе может подписать с парижским клубом контракт на пять лет.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sport Italia