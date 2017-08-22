Хакеры из группы Fancy Bears опубликовали данные о положительных допинг-пробах футболистов

Хакерская группа Fancy Bears выложила в открытый доступ данные о допинговых пробах, взятых у футболистов в 2015-2016 годах. Число спортсменов, принимающих запрещенные препараты, увеличилось.

Согласно обнародованным документам, положительные допинг-пробы в 2015 году были обнаружены у 150 игроков. Через год число таких футболистов увеличилось до 200.

Кроме того, группа Fancy Bears предоставила данные о тех спортсменах, которые во время чемпионата мира по футболу-2010 имели медицинские показания к приему препаратов, попадающих в число запрещенных. В списке оказались 25 игроков из 12 сборных. В их числе Марио Гомес и Деннис Аого из Германии, Карлос Тевес, Хуан Верон, Диего Милито из Аргентины, Дирк Кюйт из Нидерландов.

Напомним, хакеры из Fancy Bears в сентябре 2016 года взломали сайт базы данных антидопинговой ADAMS и занимаются публикацией документации из этого источника.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС