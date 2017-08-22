Никола Калинич перешел в «Милан»

Нападающий «Фиорентины» Никола Калинич стал игроком «Милана». «Россонери» взяли хорватского нападающего в аренду с обязательном правом выкупа.

«Милан» объявил о переходе нападающего «Фиорентины» Николы Калинича. Соглашение с форвардом рассчитано до 30 июня 2021 года.

«Милан» арендовал 29-летнего форварда на сезон с обязательством правом выкупа по истечении срока аренды. Ранее сообщалось, что аренда обойдется в 5 миллионов евро, а выкуп – 20 миллионов.

Напомним, Калинич стал уже 11-м новичком «Милана»

В минувшем сезоне Калинич принял участие в 32 матчах в розыгрыше чемпионата Италии, в которых отметился 15 голами и двумя голевыми передачами.

Фото: официальный сайт «Милана»

Источник: официальный сайт «Милана»