«Спартак» ведет переговоры с Магомедом Оздоевым и Вячеславом Подберезкиным

Автор: Вадим Павлов 0

Магомед Оздоев

«Спартак» продолжает работу на трансферном рынке. Красно-белые ведут переговоры сразу с тремя игроками.

Согласно имеющейся информации, красно-белые заинтересованы в приобретении хавбека «Рубина» Магомеда Оздоева и Вячеслава Подберезкина из «Краснодара». Переговоры по трансферам игроков находятся в активной стадии.

Также сообщается, что чемпионы России ведут переговоры о переходе перспективного центрального защитника одной из европейских сборных.

В текущем розыгрыше РФПЛ Оздоев принял участие в 7 матчах в составе «Рубина», а Подберезкин сыграл в 3-х матчах за «Краснодар».

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер Василия Конова

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