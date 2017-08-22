«Спартак» ведет переговоры с Магомедом Оздоевым и Вячеславом Подберезкиным

«Спартак» продолжает работу на трансферном рынке. Красно-белые ведут переговоры сразу с тремя игроками.

Согласно имеющейся информации, красно-белые заинтересованы в приобретении хавбека «Рубина» Магомеда Оздоева и Вячеслава Подберезкина из «Краснодара». Переговоры по трансферам игроков находятся в активной стадии.

Плюс Спартак начал работу по покупке Подберезкина (отпустит ли Краснодар?) и молодого перспективного центрдефа одной из европейских сборных. — Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) 22 августа 2017 г.

Также сообщается, что чемпионы России ведут переговоры о переходе перспективного центрального защитника одной из европейских сборных.

В текущем розыгрыше РФПЛ Оздоев принял участие в 7 матчах в составе «Рубина», а Подберезкин сыграл в 3-х матчах за «Краснодар».

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Василия Конова