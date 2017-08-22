«Локомотив» может взять в аренду Дмитрия Полоза

Автор: Вадим Павлов 0

Полоз

Нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз может уйти в аренду. В услугах 26-летнего игрока заинтересован «Локомотив».

«Локомотив» продолжает искать усиление атаки на трансферном рынке. Согласно имеющейся информации, «железнодорожники» близки к тому, чтобы взять форварда «Зенита» Дмитрия Полоза в аренду до конца сезона.

«Интерес есть в том, чтобы нападающий появился в команде, но как это решится, мне довольно сложно сказать. Пока никакой ясности в этом вопросе нет», — заявил Юрий Семин.

Напомним, в текущее трансферное окно Дмитрий Полоз сменил «Ростов» на «Зенит».

В розыгрыше РФПЛ-17/18 нападающий принял участие в двух матчах, в которых отметился одной голевой передачей.

Фото: Global Look Press
Известия: Известия

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