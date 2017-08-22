Артем Дзюба: «Мой трансфер? Пока секрет, но новости 100% будут»

Автор: Вадим Павлов 0

Артем Дзюба

Форвард «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал возможный уход из петербургского клуба. Он заявил, что в ближайшее время появятся новости о его трансфере.

«Мой трансфер? Пока секрет, но новости сто процентов обязательно будут.

Я сейчас в Петербурге, а не в Москве. Все родные, близкие приехали ко мне и поздравили. Огромное спасибо всем, кто переживает за меня, и кому я небезразличен», — заявил Артем Дзюба.

Напомним, ранее сообщалось, что основными претендентами на 29-летнего нападающего являются «Краснодар» и «Локомотив».

В текущем сезоне Дзюба принял участие в 8 матчах (5 — в РФПЛ, 3 — в Лиге Европы), однако результативными действиями отметиться не сумел.

Фото: Global Look Press
Источник: СпортFM

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