Рафаэль Кариока продолжит карьеру в чемпионате Мексики

Экс-хавбек «Спартака» Рафаэл Кариока может сменить команду. Бразильский полузащитник согласовал условия контракта с мексиканским «Тигрес».

Рафаэль Кариока, защищающий цвета бразильского «Атлетико Минейро», близок к уходу из клуба. Экс-полузащитник «Спартака» договорился с мексиканским клубом «Тигрес» по условиям контракта.

Как сообщают мексиканские СМИ, 28-летний полузащитник подпишет с новым клубом контракт сроком на три года. Согласно имеющейся информации, трансфер будет совершен уже на этой неделе, «Тигрес» заплатит за Кариоку порядка 5 млн долларов.

Напомним, «Спартак» все еще владеет 50% прав на Кариоку. Согласно условиям соглашения с «Атлетико Минейро», московский клуб получит половину от суммы продажи бразильца.

В текущем сезоне Кариока принял участие в 14 матчах в розыгрыше бразильского первенства.