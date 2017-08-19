Понтус Вернблум: «Александр Головин — самый талантливый игрок России»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поделился мыслями по поводу состояния сборной России в преддверии чемпионата мира-2018. Кроме того, швед назвал лучшим российским игроком своего одноклубника Александра Головина.

«Сборная России переживает переходный период, они потеряли несколько возрастных игроков. Им необходимо собрать команду воедино. Но если у них будет хорошая система и футболисты ей проникнутся, то они смогут играть достаточно эффективно.

Головин — самый талантливый футболист в России, я уверен в этом. Конечно, ему еще многому нужно научиться, но уже сейчас он отлично действует во всех аспектах игры. Успех карьеры зависит от него самого, но начал он прекрасно. Если он продолжит так играть, то достигнет многого», — рассказал хавбек ЦСКА.

Александр Головин провел за национальную сборную 15 матчей и отметился четырьмя голами. В нынешнем сезоне РФПЛ полузащитник отыграл за ЦСКА восемь матчей и забил два мяча.

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Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС