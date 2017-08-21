Хали Тиам: «Предложение от «Динамо» — это настоящий подарок судьбы»

Автор: Никита Пронин 0

Тиам

«Динамо» арендовало игрока  «Газиантепспора» Хали Тиама, который принадлежит венгерскому клубу МТК. Сенегалец рассказал о впечатлениях от перехода в московский клуб.

«Когда мы с агентом получили предложение от «Динамо», подумали, что это настоящий подарок судьбы и вот я здесь.

«Динамо» известно на весь мир, я знал о нем немало до перехода сюда, а при переговорах представители клуба дополнительно рассказали мне об истории этой команды, о том, какая честь защищать его цвета. Поэтому для меня приход сюда это большой такой шаг вперед. Я знаю, что здесь хорошая лига, в которой можно научиться многому, приобрести хороший опыт, расти как футболист, — сказал Тиам.

Сенегалец врендован на один сезон с правом первоочередного выкупа.

Фото: официальный сайт «Динамо»
Источник: официальный сайт «Динамо»

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