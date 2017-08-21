Хали Тиам перешел в «Динамо»

Сенегальский полузащитник «Газиантепспора» будет выступать за московское «Динамо». Аренда рассчитана на один сезон.

Состав московского «Динамо» пополнил полузащитник «Газиантепспора» Хали Яне Тиам. Бело-голубые достигли договоренности с венгерским клубом МТК, которому принадлежат права на футболиста. Срок аренды рассчитан на один год с возможностью первоочередного выкупа.

Сенегальский полузащитник Хали Тиам перешёл в Динамо из венгерского @MTK_Labdarugas на правах аренды https://t.co/iJz9a3QDFn pic.twitter.com/Vp8caDgt8f — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) August 21, 2017

В прошлом сезоне Тиам забил 1 гол и сделал 1 голевой пас.

Фото: Global Loоk Press

Источник: официальный сайт «Динамо»