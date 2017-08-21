Хали Тиам перешел в «Динамо»

Автор: Никита Пронин 0

Динамо

Сенегальский полузащитник «Газиантепспора» будет выступать за московское «Динамо». Аренда рассчитана на один сезон.

Состав московского «Динамо» пополнил полузащитник «Газиантепспора» Хали Яне Тиам. Бело-голубые достигли договоренности с венгерским клубом МТК, которому принадлежат права на футболиста. Срок аренды рассчитан на один год с возможностью первоочередного выкупа.

В прошлом сезоне Тиам забил 1 гол и сделал 1 голевой пас.

Фото: Global Loоk Press
Источник: официальный сайт «Динамо»

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