«Барселона» готова заплатить 100 миллионов евро за Усмана Дембеле

Нападающий дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле скоро перейдет в «Барселону». Каталонский клуб готов заплатить 100 миллионов евро плюс бонусы.

«Барса» заплатит за Дембеле 100 миллионов евро. Плюс ко всему «Боруссия» может получить до 30 миллионов евро бонусами за определенные показатели футболиста по итогам сезона. На данный момент стороны обсуждают другие детали сделки.

Стоит напомнить, что сам Дембеле настаивает на своем переходе в «Барселону». Немецкий клуб отстранил игрока от тренировок с основным составом. В прошлом сезоне Бундеслиги Усман забил 6 мячей и отдал 12 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo