Жонатас прибыл в расположение «Ганновера»

Нападающий «Рубина» Жонатас прибыл в Германию. В ближайшее время он завершит свой переход в «Ганновер».
Немецкий клуб подтвердил, что бразилец прибыл в Германию, завтра он пройдет медосмотр.
Bem-vindo! 🤗 @Jonathasjesus22 ist in #Hannover angekommen — morgen geht's zum #H96-Medizincheck! 👌 #NiemalsAllein ⚫️⚪️💚 pic.twitter.com/3J1mffMZgL
— Hannover 96 (@Hannover96) August 20, 2017
Ранее стало известно, что за 28-летнего форварда «Ганновер» заплатит 9 миллионов евро.
Жонатас, перебравшийся в «Рубин» прошлым летом из «Реал Сосьедада», на старте этого сезона забил 4 гола в 5 матчах.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер «Ганновера»