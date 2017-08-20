Жонатас прибыл в расположение «Ганновера»

Нападающий «Рубина» Жонатас прибыл в Германию. В ближайшее время он завершит свой переход в «Ганновер».

Немецкий клуб подтвердил, что бразилец прибыл в Германию, завтра он пройдет медосмотр.

Ранее стало известно, что за 28-летнего форварда «Ганновер» заплатит 9 миллионов евро.

Жонатас, перебравшийся в «Рубин» прошлым летом из «Реал Сосьедада», на старте этого сезона забил 4 гола в 5 матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер «Ганновера»