Александр Самедов: «Я ещё раз приношу свои извинения»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов получил извинился перед болельщиками красно-белых. Напомним, что при счет 2:0 в пользу «Спартака» Самедов заработал вторую желтую и был удален с поля.

«Я ещё раз приношу свои извинения за вчерашнюю ситуацию во время игры! Я получил красную карточку. Спасибо за веру в меня. Я оправдаю возложенные на меня надежды и ожидания», — написал Самедов.

Я ещё раз приношу свои извинения за вчерашнюю ситуацию во время игры! Я получил красную карточку. Спасибо за веру в меня. Я оправдаю возложенные на меня надежды и ожидания. A post shared by Александр Самедов ⚽️ (@19samedov84) on Aug 20, 2017 at 3:29am PDT

Матч завершился со счетом 4:3 в пользу «Локомотива».

Фото: Global Look Press

Источник: инстаграм Александра Самедова