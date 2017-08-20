Александр Самедов: «Я ещё раз приношу свои извинения»

Автор: Никита Пронин 0

Самедов

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов получил извинился перед болельщиками красно-белых. Напомним, что при счет 2:0 в пользу «Спартака» Самедов заработал вторую желтую и был удален с поля.

«Я ещё раз приношу свои извинения за вчерашнюю ситуацию во время игры! Я получил красную карточку. Спасибо за веру в меня. Я оправдаю возложенные на меня надежды и ожидания», — написал Самедов.

Матч завершился со счетом 4:3 в пользу «Локомотива».

Фото: Global Look Press
Источник: инстаграм Александра Самедова

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