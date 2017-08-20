Александр Самедов: «Я ещё раз приношу свои извинения»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов получил извинился перед болельщиками красно-белых. Напомним, что при счет 2:0 в пользу «Спартака» Самедов заработал вторую желтую и был удален с поля.
«Я ещё раз приношу свои извинения за вчерашнюю ситуацию во время игры! Я получил красную карточку. Спасибо за веру в меня. Я оправдаю возложенные на меня надежды и ожидания», — написал Самедов.
Матч завершился со счетом 4:3 в пользу «Локомотива».
Фото: Global Look Press
Источник: инстаграм Александра Самедова