Юрий Семин: «Мы никому ничего не прощаем»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями после победы в дерби против московского «Спартака». Напомним, матч на стадионе «Открытие Арена» закончился со счетом 4:3 в пользу «железнодорожников».

Для зрителей это был потрясающий футбол, настоящий спектакль. Для тренеров – большая проблема. Было допущено много ошибок. Но все хорошо, что хорошо заканчивается.

Мы отыгрались за Суперкубок. Это было очень важно. Никому ничего не прощаем. Ждем следующей встречи на стадионе «Локомотива».

Вполне возможно, что я поменял бы схему, если бы не удалили Самедова. Мы же проигрывали. Самое важное другое – у нас есть команда. Команда, которая может выходить из любой ситуации. Они сражаются друг за друга. А ошибки были и будут.

Это был хороший футбол, много сил отнял. Мы хотим, чтобы появилась связка Миранчуков. Они понимают друг друга. У них блестящее взаимодействие.

Являемся ли мы конкурентами «Зенита» в борьбе за чемпионство? Мы идем от игры к игре», – рассказал Семин.

Фото: Global Look Press

Источник: Матч ТВ