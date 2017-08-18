Илья Геркус: «Все московские клубы – раздражители. Но «Спартак» – чемпион»

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал подготовку клуба к седьмому туру чемпионата России. «Железнодорожникам» предстоит встреча с московским «Спартаком».

«Спартак», безусловно, особенный соперник для нас, но для нас важны все дерби. Мы одинаково настраивались и на матч с ЦСКА, и сейчас на «Спартак», и на «Динамо» в будущем.

Все московские клубы друг для друга в хорошем смысле раздражители. Возможно, «Спартак» выделяется, потому что это действующий чемпион, но мы относимся очень внимательно и серьезно к каждому сопернику,» — рассказал Геркус.

Напомним, футбольное дерби между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдет на стадионе «Открытие-Арена» в субботу, игра начнется в 17:30 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС