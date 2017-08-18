Усэйн Болт не сыграет за «Манчестер Юнайтед» в Матче Легенд

Ямайский спринтер Усэйн Болт не сможет выступить за «Манчестер Юнайтед» в благотворительном матче. Олимпийский чемпион сообщил The Guardian, что его беспокоит травма.

У бегуна диагностирован разрыв левого подколенного сухожилия. Полное восстановление займет не менее трех месяцев.

«Обычно я не разглашаю публично итоги медицинских обследований, но, к сожалению, я сидел и слышал, как люди спрашивали, действительно ли я получил травму. Я никогда не принадлежал к тем, кто обманывает своих поклонников, вся страсть во время последнего забега была посвящена моим фанатам», — рассказал Болт.

Ранее сообщалось, что ямаец 2-го сентября на «Олд Траффорд» сыграет за «Манчестер Юнайтед» в Матче Легенд против «Барселоны». Болт давно поддерживает «красных дьяволов» и неоднократно заявлял, что готов подписать контракт с любимой командой после окончания карьеры в легкой атлетике.

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian