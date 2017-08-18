«Интер» заинтересован в приобретении Шкодрана Мустафи

Защитник «Арсенала» и сборной Германии Шкодран Мустафи попал в сферу трансферных интересов миланского «Интера». Об этом сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.

«Нерадзурри» до сих пор не получили утвердительного ответа от «Манчестер Сити» на аренду Элиакима Мангаля, поэтому рассматривают варианты с другими защитниками.

«Арсенал» едва ли согласится на арендное соглашение, так как выкупил Мустафи у «Валенсии» год назад за 42 млн евро, но итальянцы готовы к диалогу и поиску оптимальных вариантов.

В минувшем сезоне 25-летний немецкий защитник провел за «канониров» 26 матчей и отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио