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Тренерский штаб «МЮ» может пополнить Златан Ибрагимович

Автор: Никита Пронин 0

Златан Ибрагимович вскоре может занять место в тренерском штабе «Манчестер Юнайтед». Руководство клуба и шведский футболист уже обсудили эту идею.

Главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью лично заинтересован, чтобы швед стал связующим звеном между футболистами и тренерами команды. Также не исключается, что Златан еще появится на поле в футболке «манкунианцев».

Ко второй половине сезона Ибрагимович залечит травму и будет готов вновь выйти на поле.

Фото: Global Look Press
Источник: The Independent

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