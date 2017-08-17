Тренерский штаб «МЮ» может пополнить Златан Ибрагимович

Златан Ибрагимович вскоре может занять место в тренерском штабе «Манчестер Юнайтед». Руководство клуба и шведский футболист уже обсудили эту идею.

Главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью лично заинтересован, чтобы швед стал связующим звеном между футболистами и тренерами команды. Также не исключается, что Златан еще появится на поле в футболке «манкунианцев».

Ко второй половине сезона Ибрагимович залечит травму и будет готов вновь выйти на поле.

Фото: Global Look Press

Источник: The Independent