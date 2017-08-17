Мбайе Ньянг дал согласие на переход в «Спартак»

Нападающий «Милана» Мбайе Ньянг вероятно продолжит карьеру в «Спартаке». Сообщается, что футболист готов заключить контракт с красно-белыми.

В четверг представители «Милана» и «Спартака» встретятся, чтобы уладить небольшие формальности. Сообщается, что эта встреча может стать решающей в переговорах. Сам футболист принял предложение «Спартака». По данным СМИ, контракт футболиста будет рассчитан на 4-5 лет.

Сумма трансфера составит примерно 18-20 миллионов евро.

В предыдущем сезоне Мбайе провел в АПЛ за «Уотфорд». Футболист сделал два голевых паса и забил 2 мяча в 16 матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: Calciomercato.it