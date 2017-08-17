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Массимо Каррера: «У меня нет проблем с руководством «Спартака»

Автор: Юлия Древова 0

Каррера

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал об отношениях с руководством красно-белых. По словам итальянского специалиста, разногласий с клубным начальством у него не возникает. 

«Проблем с руководством нет! Я не менял штаб, я просто позвал новых людей, чтобы лучше работать. Я никого не увольнял, в том числе водителя. Я узнал об этом в новостях. Я привел двух новых людей в штаб, чтобы они помогали. Я всегда стараюсь сделать лучше для команды и для руководства. Я просто хочу, чтобы у игроков было нечто большее, чтобы они могли хорошо выступать. И мне очень приятна поддержка болельщиков,» — сообщил Каррера.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Еженедельник «Футбол»

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