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«Рубин» готов приобрести экс-хавбека «Спартака» Араса Озбилиза

Автор: Юлия Древова 0

Арас Озбилиз

Экс-игрок «Кубани» и «Спартака» Арас Озбилиз, в настоящее время выступающий за «Бешикташ», может вернуться в чемпионат России. В услугах 27-летнего хавбека заинтересован «Рубин».

По сообщению интернет-портала Sporx, казанский клуб готов на покупку или аренду армянского полузащитника. Кроме того, претендентом на этого футболиста является турецкий «Сивасспор».

В минувшем сезоне Озбилиз отыграл за «Бешикташ» четыре матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Sporx

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