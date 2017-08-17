Жерар Пике: «Впервые за девять лет в «Барселоне» осознаю превосходство «Реала»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал поражение от мадридского «Реала» в Суперкубке Испании. Футболист сине-гранатовых признал, что мадридцы заслуженно взяли над ними верх.

«Сезон очень длинный, еще есть время прибавить. Но впервые за девять лет в «Барселоне» осознаю, что мы хуже «Реала». Да, в прошлом сезоне они выиграли Лигу чемпионов, но не так давно мы побеждали их в Мадриде.

Сейчас мы не в лучшем своем состоянии – ни как команда, ни как клуб. Но нам нужно держаться вместе и продолжать движение вперед. Важно осознавать поражение от «Реала» и признавать, что они были сильнее,» — сообщил Пике.

Напомним, в первом матче за Суперкубок Испании каталонцы уступили на «Камп Ноу» 1:3, ответная встреча снова завершилась в пользу команды Зинедина Зидана 0:2. «Сливочные» стали обладателями трофея в десятый раз.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca