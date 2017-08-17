ЦСКА может подписать бразильского хавбека Вендела

Полузащитник «Флуминенсе» Вендел близок к продолжению карьеры в России. По сообщению Terra, 19-летний бразилец попал в сферу интересов ЦСКА.

Как стало известно ранее, к Венделу проявлял серьезный интерес португальский «Порту», который предлагал «Флуминенсе» за этот трансфер 7 млн евро. «Армейцы» собираются перебить данное предложение.

По информации СМИ, представители московского клуба уже прибыли в Бразилию, чтобы вести переговоры по сделке лично.

В текущем розыгрыше бразильского чемпионата Вендел провел 18 матчей и отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Фото: официальный сайт ФК «Флуминенсе»

Источник: Terra