Василий Уткин пригласил Романа Широкова выступать за свой футбольный клуб

Комментатор Василий Уткин, который является президентом любительского футбольного клуба «Эгриси», пригласил экс-футболиста сборной России Романа Широкова присоединиться к его команде. Журналист записал для хавбека видеообращение в Instagram.

«Все сказанное здесь совершенно серьезно. И, надеюсь, будет иметь продолжение. Большие карьеры не должны заканчиваться вдруг, от скуки или по прихоти одного человека. Большой карьере нужен большой, красивый, уютный финал,» – написал Уткин в своем профиле.

Напомним, Роман Широков выступал в московской Любительской футбольной лиге за команду «Атлантис». Однако команда не заявилась на нынешний сезон турнира.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Instagram Василия Уткина