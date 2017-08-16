Тренерский штаб сборной России назвал состав команды на товарищескую встречу с «Динамо»

Стал известен состав сборной России на контрольный матч с московским «Динамо», который пройдет 3 сентября на «Арене Химки». Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

В расширенный список Станислава Черчесова вошли 28 человек, среди которых:

Вратари: Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Александр Селихов («Спартак» Москва), Андрей Синицын («Краснодар»).

Защитники: Владимир Гранат, Руслан Камболов, Эльмир Набиуллин (все — «Рубин» Казань), Вячеслав Караваев («Спарта» Чехия), Илья Кутепов («Спартак» Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Марио Фернандес (ЦСКА Москва), Евгений Чернов, Виталий Шахов (оба — «Тосно»).

Полузащитники: Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все — «Локомотив» Москва), Далер Кузяев («Зенит» Санкт-Петербург), Магомед Митришев («Ахмат» Грозный), Павел Могилевец («Ростов»), Магомед Оздоев («Рубин» Казань), Вячеслав Подберезкин («Краснодар»), Константин Рауш («Кельн» Германия), Дмитрий Стоцкий («Уфа»), Денис Черышев («Вильярреал» Испания)

Нападающие: Антон Заболотный (Тосно»), Владимир Ильин («Урал» Екатеринбург), Максим Канунников («Рубин» Казань), Кирилл Панченко («Динамо» Москва).

Напомним, тренировочный сбор национальной команды пройдет в Новогорске с 28 августа по 3 сентября.

Фото: официальный сайт РФС

Источник: официальный сайт РФС