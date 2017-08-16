Вагнер Лав продолжит выступать за «Аланьяспор»

Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав продлил контрактное соглашение со своей нынешней командой «Аланьяспор». Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Согласно заключенному договору 33-летний бразилец останется в турецком чемпионате до 2020 года.

«Спасибо всем большое. Благодаря всеобщим усилиям контракт подписан. Я счастлив. Нам предстоит долгий путь. Мы все находимся здесь для того, чтобы выступить лучше, чем в прошлом сезоне», — рассказал Лав.

По итогам минувшего сезона «Аланьяспор» занял 12-ю строчку турнирной таблицы. Вагнер Лав стал лучшим бомбардиром турецкой Суперлиги, отличившись 23 голами, 7 из которых были забиты с пенальти.

Фото: официальный сайт ФК «Аланьяспор»

Источник: официальный сайт ФК «Аланьяспор»