«Зенит» заинтересован в покупке хавбека дортмундской «Боруссии» Эмре Мора

Автор: Юлия Древова 0

Эмре Мор

«Зенит» претендует на 20-летнего полузащитника «Боруссии Дортмунд» Эмре Мора, как сообщает интернет-портал Tuttomercatoweb. Трансферная стоимость игрока сборной Турции составляет порядка пяти млн евро.

Ранее переход хавбека практический согласовал миланский «Интер». Однако в последний момент итальянцы отказались от покупки, объяснив свое решение тем, что этот игрок им не нужен.

В минувшем сезоне Мор провел в Бундеслиге 12 матчей, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: Tuttomercatoweb

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