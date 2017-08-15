«Бертон» из Чемпионшипа готов пригласить на просмотр Усэйна Болта

Английский «Бертон», выступающий в Чемпионшипе, приглашает на просмотр бывшего спринтера Усэйна Болта. Ямайский бегун завершил карьеру в легкой атлетике, но изъявлял желание попробовать свои силы в других видах спорта.

«Мы обязательно позовем его, если он проявит свой интерес. Нашему тренеру этого хотелось бы. Он очень быстрый! Вспомните легкоатлета Адама Джемили, который тоже играл в футбол. Мы очень заинтересованы в его приглашении,» — сообщил президент «Бертона» Бен Робинсон.

Напомним, по итогам прошлого сезона команда финишировала в чемпион-лиге Англии на 20 месте.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun