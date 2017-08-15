Хавбек «Урала» Чисамба Лунгу близок к продолжению карьеры в чемпионате Турции

Полузащитник «Урала» Чисамба Лунгу может перейти в «Аланьяспор». Турецкая команда готова предложить за 26-летнего замбийского игрока 1 млн евро.

«Лунгу сделал много для нашего клуба, мы готовы отпустить его, если будет хорошее предложение. В ближайшее время он вылетит в Турцию, чтобы пройти медосмотр для клуба «Аланьяспор». Детали перехода будем согласовывать», — сообщил президент екатеринбуржского клуба Григоий Иванов.

В нынешнем сезоне РФПЛ Лунгу вышел на поле в пяти матчах, но не отметился результативными действиями.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС