Хавбек «Урала» Чисамба Лунгу близок к продолжению карьеры в чемпионате Турции

Автор: Юлия Древова 0

Чисамба Лунгу

Полузащитник «Урала» Чисамба Лунгу может перейти в «Аланьяспор». Турецкая команда готова предложить за 26-летнего замбийского игрока 1 млн евро. 

«Лунгу сделал много для нашего клуба, мы готовы отпустить его, если будет хорошее предложение. В ближайшее время он вылетит в Турцию, чтобы пройти медосмотр для клуба «Аланьяспор». Детали перехода будем согласовывать», — сообщил президент екатеринбуржского клуба Григоий Иванов.

В нынешнем сезоне РФПЛ Лунгу вышел на поле в пяти матчах, но не отметился результативными действиями.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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